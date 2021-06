Banche: Opa volontaria Credit Agricole Italia su FriulAdria

(ANSA) - TRIESTE, 16 GIU - Crédit Agricole Italia - che detiene l'82,3% del capitale sociale di Crédit Agricole FriulAdria - ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria sul restante 17,2% offrendo un corrispettivo in denaro fino a 40 Euro per azione (costituito da una componente immediata pari ad Euro 35 per azione, che sarà corrisposta alla data di regolamento dell'offerta; e o una componente differita pari ad Euro 5 per azione, che sarà corrisposta dopo tre anni e a condizione che l'aderente all'offerta mantenga determinati requisiti). Crédit Agricole Italia investirà un importo complessivo massimo di 166 milioni di Euro per una operazione che, viene segnalato, non è speculativa e riguarda 4.159.603 azioni ordinarie. Crédit Agricole Italia offre infatti la possibilità ai soci CA FriulAdria di monetizzare ad un prezzo conveniente il proprio investimento. (ANSA).