Prezzi: Istat conferma stima maggio, +1,3% anno

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Nel mese di maggio, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla su base mensile e un aumento su base annua dell'1,3% (dal +1,1% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l'Istat. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il carrello della spesa) amplificano la loro flessione (da -0,7% a -0,9%) con il calo maggiore dal 1996, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano (da +1,0% a +1,4%). L'inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,2% per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo. La crescita annua dei prezzi all'1,3% è la più alta dopo novembre 2018. (ANSA).