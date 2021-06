Trasporto aereo: sindacati, sciopero 4 ore il 18 giugno

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Disagi in vista il prossimo venerdì 18 giugno per lo sciopero di quattro ore del trasporto aereo proclamato dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e dall'Ugl trasporto aereo. Il personale del trasporto aereo - si legge in una nota - si fermerà dalle 13 alle 17 con un presidio all'aeroporto di Fiumicino. La protesta è stata decisa "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama e Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, RyanAir/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore". (ANSA).