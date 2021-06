Settimana mercati: parla Savona ma focus è su Fed

La settimana che si apre lunedì, al di là dell'incontro annuale della Consob che segna l'agenda della comunità finanziaria italiana, ha un vero unico faro, la Fed.

Dopo la riunione della Bce di giovedì scorso l'attenzione dei mercati è tutta rivolta all'appuntamento del Fomc del 15-16 giugno. Non si attendono decisioni sui tassi o sul ritmo degli acquisti di titoli da parte della Banca centrale americana.

Tuttavia, come sintetizzano gli analisti di Unicredit, è prevedibile che la Fed espliciti che se l'economia Usa continuerà a dare segnali di forte ripresa risulterà appropriato iniziare a discutere, in una delle prossime riunioni, un piano per ridurre il ritmo degli acquisti di asset, il cosiddetto tapering.

Proprio mercoledì 15 giugno a dare il polso sull'andamento dell'economia Usa saranno due dati macroeconomici. Primo, le vendite al dettaglio a maggio che dovrebbero segnare un arresto dopo l'aumento del 10,7% registrato a marzo e un aprile piatto.

Secondo, la produzione industriale che, secondo le stime, dovrebbe essere cresciuta di circa lo 0,5% sul mese precedente, trainata dal settore manifatturiero. Per quanto la domanda di beni rimanga forte i colli di bottiglia dell'offerta con le carenze di materie prime stanno tuttavia limitando la produzione.

Nel Vecchio Continente lunedì 14 giugno è in calendario il dato sulla produzione industriale nell'eurozona, attesa ad aprile in leggera espansione (nell'ordine dello 0,3%) rispetto al mese precedente. Una serie di indicatori macro arriveranno poi nel Regno Unito dove il 16 giugno verrà diffuso l'indice dei prezzi al consumo a maggio e due giorni dopo, il 18, saranno rese note le vendite al dettaglio, sempre relative al mese scorso.

Se si guarda all'Italia, il presidente della Consob Paolo Savona terrà lunedì mattina il suo discorso al mercato finanziario ancora in modalità streaming, come avvenuto l'anno passato a causa del Covid, e non nella tradizionale sede di Borsa Italiana. Nel calendario delle società quotate spicca poi martedì 15 giugno Italgas: il gruppo guarda avanti e presenta il nuovo piano industriale al 2027.