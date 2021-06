Borsa: Europa migliora con Wall Street, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Allungano il passo le principali borse europee sulla scia degli indici Usa che si confermano sui massimi a livelli pre-Covid. Milano accelera (+0,3%) e si porta sopra la soglia dei 25.700 punti che non toccava dal settembre del 2008. Bene soprattutto Parigi (+0,87%), Francoforte e Madrid (+0,7% entrambe) e Londra (+0,67%).

Gli acquisti si concentrano sugli automobilistici Renault (+6%), al massimo degli ultimi 3 mesi, spinta dalle attese per la conferenza del prossimo 30 giugno, durante la quale il Gruppo illustrerà la propria strategia sull'elettrico. Seguono Valeo (+3,21%), Bmw (+1,7%), Volkswagen (+1,65%), Daimler (+1,4%) e Stellantis (+0,73%). Bene anche il comparto del lusso con Essilux (+2,1%), dopo il via libera dell'Antitrust turca all'acquisizione di GrandVision, Lvmh (+1,57%) e Adidas (+1,5%).

Il greggio sopra i 70 dollari al barile sostiene TotalEneries (+0,83%), Shell (+0,65%) ed Eni (+0,5%), mentre Saipem (+0,83%) è spinta da una nuova commessa in Brasile per PetroBras. In un clima favorevole da post-pandemia e incurante dell'inflazione in aumento, vista come fenomeno temporaneo, frenano i bancari, oggetto in parte di prese di beneficio. E' il caso delle italiane Intesa (-0,7%), Bper (-0,44%), Banco Bpm (-0,4%) e Unicredit (-0,37%), nonostante il calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 102,2 punti. In calo anche Hsbc (-0,55), Santander (-0,54%) e Commerzbank (-1,96%). Bene i produttori di microprocessori Soitec (+2,5%), Stm (+1,35%), nel giorno del summit industriale italo-francese, e Infineon (+0,92%). In campo farmaceutico fa il botto Grifols (+8,31%) dopo lo stop di un progetto della rivale americana Vertex (-8,48% a New York). Bene in Piazza Affari Diasorin (+2,89%) (ANSA).