Covid: Bonomi, il peggio non è passato, occorre attenzione

"Non dobbiamo abbassare la guardia: la sensazione diffusa che si evince è che il peggio sia passato, ma io penso invece che giugno e luglio saranno due mesi fondamentali nella lotta al Covid": lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, collegandosi con l'hub vaccinale di Pordenone dove, da una decina di giorni, è iniziata la campagna promossa da Confindustria Alto Adriatico. "Bisogna impegnarsi ancora di più - ha sollecitato - come dimostra la situazione del Regno Unito, con le varianti i contagi tendono a risalire. Per questo, grazie alla grande disponibilità di vaccini, dobbiamo accelerare ancora di più".