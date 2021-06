Cingolani, ideologia è il peggior nemico dell'ecotransizione

"Il peggior nemico in questo momento di transizione ecologica sono le ideologie. Qualsiasi blocco ideologico farà male ai nostri figli. Non bisogna ideologizzare le scelte tecniche". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a un evento della Biz Factory, scuola di imprenditoria per le scuole superiori.

Secondo il ministro, la diffusione a scuola delle conoscenze scientifiche e della sensibilità per l'ambiente "dovrà essere protetta dalle ideologie. Le ideologie non servono per la transizione ecologica. Non ci sono soluzioni bianche o nere".

(ANSA).