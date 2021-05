Lux Vide: Barbara Pavone responsabile marketing e vendite

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Lux Vide, la società di produzione audiovisiva, ha nominato Barbara Pavone Chief Marketing and Sales Officer. Già Senior Vice President Group Marketing in Warner Bros Entertainment Italia, Barbara Pavone "ha collezionato negli ultimi anni risultati eccellenti nella creazione e guida del marketing integrato e cross-divisionale e nella trasformazione digitale", si legge in una nota.

Fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, Lux Vide è tra le prime aziende in Italia ad aver investito sul mercato dei format e vanta oggi un valore della produzione in continua crescita (80 milioni di euro nel 2020). (ANSA).