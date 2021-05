Stellantis: Francois Leboine alla guida Design Fiat e Abarth

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Dal primo giugno François Leboine entrerà a far parte della divisione Design di Stellantis.

Riporterà a Jean-Pierre Ploué, chief design officer del Gruppo.

Laureato presso il Royal College of Art e in precedenza responsabile di Renault Advanced Design, Leboine è un appassionato sostenitore del design di ricerca, dalla Renault Twizy all'Espace 5. Ha lavorato allo sviluppo di modelli come Renault Clio, Captur e Dacia Sandero come Chief of Exterior Design Studio, dando prova della sua grande capacità nella progettazione di automobili.Ha inoltre supervisionato alla creazione del prototipo Renault 5 e della concept car Morphoz in qualità di Head of Advanced Design. La sua visione strategica sarà fondamentale per guidare la trasformazione di Fiat e Abarth in collaborazione con il chief executive officer dei due marchi, Olivier François.

"Sono felice di dare il benvenuto a un designer di talento con comprovate capacità professionali. Il suo approccio innovativo al design e la sua grande personalità costituiranno dei punti di forza imprescindibili per guidare i futuri cambiamenti all'interno di Fiat e Abarth" afferma Jean-Pierre Ploué.

"Sono entusiasta all'idea di accogliere François Leboine nel mondo di Fiat in un momento così ricco di opportunità generate dalla forza e dalle dimensioni del nuovo Gruppo. La progettazione di nuovi modelli Fiat e Abarth è fondamentale per poter esprimere pienamente il nostro potenziale ai clienti di tutto il mondo" commenta Olivier Francois. (ANSA).