Salone nautico Venezia: presenti anche eroi di Coppa America

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - La Coppa America sarà protagonista anche al Salone nautico di Venezia. Arrivano infatti due dei componenti del team Luna Rossa Prada Pirelli che con le sue regate ha tenuto sveglia l'Italia in tante notti invernali. Max Sirena, team director, e Gilberto "Gillo" Nobili, operation manager, saranno protagonisti assieme a Tommaso Chieffi, tattico del Moro di Venezia e componente di diverse campagne di Coppa, di un talk show dal titolo "Luna Rossa e il Moro di Venezia, le grandi avventure italiane in Coppa America".

Venezia è una delle città di riferimento per il gruppo Prada, che in città ha una delle sedi della propria Fondazione, dedicata all'arte contemporanea. "Venezia riparte e con lei tutta la nazione nell'anno in cui festeggia i 1600 anni e torna a essere dal 29 maggio al 6 giugno la Regina del mare. - dice il sindaco Luigi Brugnaro - A Venezia progettiamo un nuovo rapporto con il mare". (ANSA).