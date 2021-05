Ntt Data, Walter Ruffinoni è il nuovo ceo di everis Italia

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - La multinazionale giapponese Ntt Data ha annunciato la nomina di Walter Ruffinoni come ceo di everis Italia, la 'Ntt Data Company' che si occupa di consulenza e outsourcing per tutti i settori in ambito economico. La nomina di Ruffinoni - sottolinea la società - "ha l'obiettivo di rafforzare la presenza del gruppo sul mercato italiano e renderlo un partner ancora più solido nei confronti dei clienti". La carica di ceo di everis Italia va ad aggiungersi a quelle già in capo a Ruffinoni come ceo Ntt Data Emea e Italia.

alla guida di everis Italia, "Ruffinoni sarà responsabile di accelerare la crescita e favorire una maggiore integrazione delle attività delle due società, che rimarranno comunque distinte".

"Sono orgoglioso ed entusiasta di iniziare questa nuova sfida come ceo di everis Italia in un momento cruciale per la società - commenta -. Mi auguro che anche grazie al mio nuovo ruolo riusciremo a cogliere tutte le opportunità di un settore in profonda trasformazione, rafforzando ulteriormente la collaborazione e puntando a costruire ulteriori sinergie a tutti i livelli".

La nomina di Ruffinoni porta con sé, spiega ancora la società, "una serie di ulteriori cambiamenti organizzativi per il gruppo in Italia. Paolo Cederle assumerà la posizione di non executive chairman di everis Italia e sarà head of financial services in Europa continentale, con la mission di potenziare questo settore in tutta la Regione. Mentre Riccardo Lorusso, ceo uscente di everis Italia, continuerà a guidare il settore utilities everis Italia. Estende inoltre la sua responsabilità di gestione delle relazioni ed operazioni con Enel a livello globale, tanto per everis quanto per Ntt Data, con l'obiettivo di sviluppare e integrare le capabilities internazionali del gruppo". (ANSA).