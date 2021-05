Borsa: Europa sale nel finale con Wall Street, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Borse europee positive nel finale con gli indici Usa in rialzo (Dow Jones +0,5% e Nasdaq +1,32%) dopo dati che hanno allontanato la temuta stretta monetaria della Fed. In rialzo le criptovalute dal Bitcoin (+11,8%) ad Ethereum (+13,2%), che cedono comunque rispettivamente oltre il 17,3 e il 24,8% rispetto a 7 giorni fa. Salgono l'euro e la sterlina nei confronti del dollaro, mentre segna il passo il greggio (Wti -0,73% a 62,9 euro) pur con le scorte settimanali Usa in ribasso. Sotto pressione i metalli ad eccezione dell'oro (+0,57% a 1.88 dollari l'oncia), mentre scende a 117 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali in flessione di 5,8 punti all'1,005%.

Rialzi per Milano (+0,6%), seguita da Madrid (+0,18%), precedute entrambe da Londra (+0,73%, Parigi (+0,94%) e Francoforte (+1,32%). In Piazza Affari soffrono i bancari Banco Bpm (-2,17%) e Bper (-1,04%), sui dubbi per il mantenimento delle agevolazioni alle fusioni tra Gruppi da parte del Governo.

Più caute Intesa (-0,38%) ed Mps (-0,33%), in lieve rialzo Unicredit (+0,1%). Bene nel resto d'Europa Commerzbank (+0,8%), Sabadell (+0,7%), Credit Agricole (+0,61%) e Bnp (+0,52%).

Debole il colosso britannico della distribuzione Kingfisher (-0,66%) dopo la trimestrale diffusa anche da Tim (-0,35%). In ordine sparso i petroliferi Repsol (-0,9%), Total (-0,43%), Shell (-0,22%), Eni (-0,6%) e Bp (+0,05%) che ha avviato una campagna di reclutamento per i propri siti eolici al largo delle coste. In luce gli automobilistici Daimler (+3,13%), spinta dalle stime sulle vendite di autocarri, Ferrari (+1,99%), Volkswagen (+1,25%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Citigroup e Stellantis (+1,55%), sull'onda lunga dell'accordo con Foxconn e dopo le vendite di auto in Europa. (ANSA).