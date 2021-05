Borsa: Europa in positivo dopo dati Pil, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo i dati sul Pil della zona euro. I mercati si mostrano ottimisti sulla ripresa economica con l'allentamento delle restrizioni e la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Avanzano le materie prime con in testa l'oro e il petrolio. Sul fronte dei cambi l'euro sul dollaro si attesta a 1,2229 (+0,56%).

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Francoforte e Londra (+0,4%), Parigi e Madrid (+0,3%) e Milano (+0,6%). I listini sono sostenuti dall'energia (+1,3%), informatica (+0,9%), le utility e le banche (+0,5%).

A Piazza Affari corre Mps (+6%), ai massimi da febbraio. Tonica anche Saipem (+3%), Eni (+1,4%) e Tenaris (+1,6%). In rialzo Mediobanca (+1,2%), dopo l'uscita di Fininvest che ha venduto la sua quota del 2%. Bene anche Generali (+1,2%), con i risultati del trimestre. In rosso Prysmian e Atlantia (-0,9%).

Male anche Banca Generali e Fineco (-0,7%). (ANSA).