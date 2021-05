Borsa: Europa apre contrastata, Londra +0,41%, Parigi +0,15%

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Indici in rialzo per Parigi (+0,15% a 6.395 punti), Londra (+0,41% a 7.158 punti) e Madrid (+0,67% a 9.120 punti). Segno meno per Francoforte (-0,33% a 15.348 punti). (ANSA).