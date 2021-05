Cina: surplus commerciale aprile a 42,8 mld, +32,3% export

(ANSA) - PECHINO, 07 MAG - La Cina ha registrato ad aprile un surplus commerciale di 42,85 miliardi di dollari, in leggero calo sui 45 miliardi dello stesso mese del 2020, ma oltre i 28,1 miliardi attesi dagli analisti, in scia al miglioramento della domanda globale malgrado persista la pandemia del Covid-19.

In base ai dati delle Dogane, l'export è salito del 32,3% annuo, in accelerata sul 30,6% di marzo e oltre il 24,1% di consensus. Quanto alle importazioni, la crescita è stata del 43,1%, oltre il 42,5% stimato alla vigilia e il 38,1% di marzo 202, sfruttando sia il rafforzamento della domanda domestica sia l'aumento dei prezzi delle materie prime. (ANSA).