Alitalia: Giovannini, possibile soluzione entro estate

Ci sono margini per soluzione della questione Alitalia entro l'estate? "Io credo proprio sì". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini a SkyTg24 Economia. "In realtà spero entro poco tempo. Bisogna consentire a Ita di partire il più rapidamente possibile dunque cogliere. Il tempo è assolutamente cruciale e per questo il governo in queste settimane e tutt'ora è impegnato nella discussione con l'Ue", ha detto Giovannini. Sull'ipotesi che Ita parta con il brand Alitalia, il ministro ha risposto: "E' una delle possibilità".