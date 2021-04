Aspi: consorzio Cdp, inviati affinamenti a contratto

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets ha inviato ad Atlantia alcuni affinamenti al contratto relativo all'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia, ovvero per l'acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. Lo si legge in una nota congiunta.

Il Consorzio ritiene che l'offerta finale inclusiva degli affinamenti proposti - prosegue la nota - possa essere valutata positivamente da Atlantia e dai suoi azionisti.

Gli affinamenti, si precisa nella nota del consorzio capeggiato da Cdp, fanno seguito alle interlocuzioni con Atlantia delle ultime settimane.

L'offerta finale - prosegue la nota - è coerente con l'approccio dei componenti del Consorzio quali investitori di lungo periodo e in particolare con quello di Cdp, primo investitore nelle infrastrutture del Paese e da anni azionista di società che gestiscono reti nazionali strategiche (Snam, Terna, Italgas, e Open Fiber). L'investimento risponde, tra l'altro, ai seguenti obiettivi: promuovere l'ammodernamento della rete, favorendo la digitalizzazione e l'innovazione; dare stabilità alla governance di un'infrastruttura chiave per l'Italia in un'ottica di lungo periodo; contribuire alla realizzazione di un ingente piano di investimenti esteso all'intera rete autostradale di Aspi, con l'obiettivo di accelerare i programmi di manutenzione dell'infrastruttura, assicurando i più elevati standard di performance e sicurezza per gli utenti. (ANSA).