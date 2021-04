Aspi:Tci scrive al Governo,non metta pressione su Atlantia

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il fondo Tci, azionista di Atlantia, ha scritto al governo italiano chiedendo che non metta "alcuna pressione su Atlantia per chiudere una trattativa" su Aspi e che si permetta ad Atlantia di prendere "il tempo necessario" per considerare l'offerta del gruppo spagnolo Acs. Nella missiva - che l'ANSA ha visionato -, indirizzata al premier Mario Draghi e ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture Franco e Giovannini, e per conoscenza alla Commissione Ue, si fa riferimento ad una missiva inviata dal Ministero delle infrastrutture ad Atlantia, con cui - dice Tci - "il governo italiano sta esercitando una interferenza politica". (ANSA).