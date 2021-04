Ferrari: Elkann, primo modello tutto elettrico nel 2025

Il primo modello tutto elettrico di Ferrari arriverà nel 2025. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad della casa di Maranello, durante l'assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio 2020. Elkann ha confermato che quest'anno saranno lanciati tre nuovi modelli. "La ricerca del nuovo ceo sta facendo progressi", ha sottolineato.

"Coerentemente con la nostra forte convinzione nella sostenibilità ambientale, come azienda ci impegniamo a diventare pienamente carbon-neutral, attraverso azioni dirette e indirette entro il decennio", ha aggiunto, citando alcuni risultati importanti in ambito Esgi: "a luglio - ha detto - la Ferrari è stata la prima azienda italiana a ricevere la certificazione della Fondazione Equal Salary, con sede in Svizzera, come riconoscimento per la pari retribuzione di donne e uomini per ruoli e attività equivalenti. Abbiamo anche aumentato il nostro sostegno alla comunità locale attraverso il nostro contributo a una serie di iniziative concentrate principalmente sull'istruzione".