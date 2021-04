5G: Linkem e Maccarese Spa per accelerare su agricoltura 4.0

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un nuovo accordo strategico per "l'adozione di soluzioni tecnologiche integrate e orientate all'agricoltura di precisione e alla sostenibilità" per " accelerare la transizione verso l'agricoltura 4.0". Lo annunciano l'operatore 5G Linkem e l'azienda agricola Maccarese, tra le più grandi a livello nazionale con i suoi 3200 ettari, che rafforzano la partnership tecnologica.

L'azienda agricola e zootecnica Maccarese, controllata dai Benetton e già servita dalla connettività FWA di Linkem, si legge in una nota, ha deciso di "sfruttare i vantaggi del 5G per accelerare la trasformazione in chiave agricoltura 4.0, digitalizzando i processi aziendali e l'intera filiera agroalimentare grazie ad un'unica piattaforma in cloud".

La soluzione sviluppata da Linkem è un'integrazione di sensori IoT evoluti per la registrazione e trasmissione dei parametri ambientali, di sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale per l'analisi dei dati e delle immagini multispettrali raccolte dai satelliti, nonché dello specifico consiglio irriguo. (ANSA).