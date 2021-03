Borsa: Asia debole con rialzo Treasury e timori d'inflazione

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Borse asiatiche in calo con i listini azionari in tensione per il rialzo dei rendimenti dei titoli di stato americani, arrivati a toccare l'1,77%, il massimo da 14 mesi, prima di ripiegare in nottata.

Tokyo ha ceduto lo 0,86%, appesantita dal comparto bancario dopo che Mitsubishi ha annunciato una perdita di 300 milioni di dollari in relazione al collasso dell'hedge fund Archegos. In calo le Borse cinesi di Shanghai (-0,6%) e Shenzhen (-0,7%), nonostante l'indice pmi manifatturiero cinese a marzo sia salito oltre le attese a 51,9, in rosso anche Hong Kong (-0,3%) e Seul (-0,3%) mentre ha chiuso in controtendenza Sidney (+0,8%). In flessione i future sull'Europa e Wall Street Gli investitori restano in attesa di conoscere il piano da 2,25 miliardi di dollari di stimoli infrastrutturali e per il lavoro che il presidente americano, Joe Biden, dovrebbe svelare oggi monitorandone anche i riflessi sull'inflazione, una cui eventuale fiammata potrebbe scatenare contraccolpi negativi per i corsi azionari. Petrolio in ripresa, con il Wti che sale a 60,92 dollari al barile, in vista della riunione dell'Opec+ di domani e in attesa dei dati sulle scorte dagli Usa. Sul fronte dei prezzi sono attesi oggi i dati sull'inflazione nell'Eurozona, vista in crescita all'1,4%. (ANSA).