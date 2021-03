Istat: balzo record dei prezzi delle case, +1,9% in 2020

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Nel 2020, l'anno dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie registrano la crescita più ampia in media d'anno (+1,9%) da quando (2010) è disponibile la serie storica dell'indice IPAB". Lo comunica l'Istat. Rispetto alla media del 2010, nel 2020 i prezzi delle abitazioni sono comunque inferiori del 15% Nel quarto trimestre 2020 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% nei confronti dello stesso periodo del 2019, in accelerazione dal +1% del terzo trimestre.

A trainare sono il Sud e le Isole (+3% su anno); i prezzi crescono ma in modo meno marcato nel Nord-Ovest e nel Nord-Est (rispettivamente +1,7% e +1,8%) e di poco nel Centro (+0,2%).

Tra le grandi città, Milano, con un aumento medio dei prezzi delle abitazioni del +12,1%, nel 2020, registra per il quinto anno consecutivo un incremento e torna per per la prima volta a superare il livello dei prezzi del 2010 (+5,6%). I dati indicano una crescita anche per i prezzi delle abitazioni a Roma dello 0,8% nel 2020, dopo tre anni di flessioni, ma nella Capitale il livello dei prezzi è ancora inferiore del 27,5% rispetto al 2010. (ANSA).