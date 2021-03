Dl sostegni: aiuti rapidi in 5 fasce, dal 60% al 20%

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Sarà pronta il 30 marzo la piattaforma per gli indennizzi garantiti dal decreto Sostegni e l'avvio dei pagamenti è previsto tra l'8 e il 10 aprile: entro aprile si punta a concludere l'erogazione per tutte le domande presentate. E' quanto avrebbe spiegato il ministro Daniele Franco ai rappresentanti della maggioranza riuniti sul dl Sostegni, a quanto viene riferito da diverse fonti presenti all'incontro. L'intenzione del governo è garantire la rapidità dei pagamenti.

Gli aiuti alle imprese fino a 10 milioni di ricavi saranno divisi in 5 fasce con percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi. Lo schema prevede un indennizzo del 60% per le imprese fino a 100mila euro, del 50% tra 100mila e 400mila euro, del 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni. (ANSA).