Borsa: Europa prosegue fiacca dopo Wall Street, Milano -0,18%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Le Borse europee non cambiano passo dopo l'avvio positivo di Wall Street e proseguono in una generale debolezza. Londra è piatta, Parigi cede lo 0,17%, Francoforte accusa un -0,7 mentre Milano flette dello 0,18% con il Ftse Mib sopra i 24mila punti. L'indice d'area europeo, lo stoxx 600, perde oltre mezzo punto con vendite sempre sui tecnologici dopo che 'lAutorità garante per la concorrenza cinese ha multato alcuni colossi del web, tra cui Tencent.

Tengono i finanziari con le banche. Lo spread tra Btp e Bund si conferma in area 94 punti base con il rendimento del decennale italiano stabile a 0,64%.. Il petrolio resta in calo con il wti a 65,7 dollari al barile A Piazza Affari resta in evidenza Tim (+3,5%) cui Equita conferma il buy. Salgono poi Mediaset (1,5%) indicata tra i possibili pretendenti all'acquisizione del controllo della televisione francese Métropole 6. Bene poi Generali (+1,16%) dopo i conti mentre Autogrill lascia sul terreno il 5,7%.

Perdite attorno al 2% poi per Amplifon, St e Inwit. Atlantia marginale a +0,16%. (ANSA).