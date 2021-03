Borsa: Europa tiene con l'avvio in rialzo di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Sono in leggero positivo le principali Borse europee con l'avvio in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa calano le richieste di sussidi di disoccupazione e prosegue la corsa ai vaccini. In Europa intanto l'Ema che ha dato il via libera a quello di Johnson & Johnson e l'Italia con l'Aifa effettua verifiche su un lotto di AstraZeneca (-2,1%), dopo due casi di decessi in Sicilia, in una giornata in cui la Bce ha annunciato la conferma dei tassi e l'accelerazione dell'acquisto dei bond per l'emergenza pandemia col programma apposito, Pepp. In calo l'oro -0,7%) a 1.724 dollari l'oncia. La migliore è Madrid (+0,4%), seguita da Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,1%) e Londra (+0,05%). Meglio Milano (+0,6%), con lo spread a 93,9 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,59%.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,2%, con i tecnologici sempre in corsa, a iniziare da Asm (+5,2%) e Be Semiconductor (+6,8%). Positivi quasi tutti i petroliferi, soprattutto Neste Oyj (+3,4%) e Bp (+1,2%), non Polski Koncern (-1,9%) e Omv (-1%), mentre il greggio sale (+1,1%9 a 65,1 dollari al barile. Molto pesanti le banche, a iniziare da Hsbc (-4,6%) e ing (-3,7%).

Male le auto, in particolare Bmw (-3,1%) dopo i conti e Renault (-3,3%) che vende 8 concessionarie in Francia, , mentre sono in controtendenza Stellantis (+1%) e Ferrari (1,4%).

Farmaceutici a più velocità, con perdite soprattutto per Bayer (-3,7%) e guadagni per altri, come Evotec (+4,2%) e Grifols (+3,9%). (ANSA).