Borsa: Milano solida in attesa Bce, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Giornata leggermente positiva per i mercati in attesa della riunione del direttivo della Bce: la Borsa di Milano ha chiuso con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,46% a 23.925 punti e con l'Ftse All share in crescita dello 0,54% a quota 26.029, recuperando i livelli precedenti alla pandemia Covid-19.

Con lo spread stabile a 99 punti, Piazza Affari si è mossa sostanzialmente in linea con gli altri mercati azionari del Vecchio continente, guidati dalla Borsa di Parigi che ha concluso con un aumento dell'1,1%, seguita da Francoforte (+0,7%), Amsterdam in crescita dello 0,4% e Madrid in rialzo dello 0,3%. Fiacca Londra, limata di poche frazioni di punto.

In questo contesto, tra i titoli principali della Borsa di Milano ha spiccato sicuramente Leonardo, con un aumento finale del 5,5% a 7,48 euro dopo i conti. Molto bene anche Tim, salita del 4,8% a 0,41 euro su un report positivo di Bofa ('buy' con prezzo obiettivo a quota 0,92) in concomitanza del road show sul piano del gruppo Tlc. In aumento di oltre due punti percentuali Atlantia e Stellantis, mentre si sono mosse in linea con il listino generale Mediobanca e Generali, cresciute dello 0,5%.

Qualche vendita su Moncler (-1,4%), debole Stm (-2,5%), male Prysmian che ha ceduto il 3,7% dopo i conti e una breve pausa in asta di volatilità. Fuori dal listino principale, scivolone per la Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions league: il titolo della società bianconera ha perso l'8% finale a 0,79 euro, sui minimi da inizio febbraio. (ANSA).