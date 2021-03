Finanza: svolta Esg per 253 fondi Ue nel 2020

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La domanda di investimenti sostenibili ha portato 253 fondi europei a cambiare obiettivi o politiche di investimento nel, secondo un'analisi di Morningstar. Nell'87% dei casi questa svolta è stato accompagnato da un cambio anche del marchio con l'aggiunta di termini come sostenibile, Esg, green, responsabile o Sri.

Questi fondi reindirizzati insieme ai nuovi lanci (505 nel 2020) hanno portato il numero complessivo dei fondi sostenibili europei a 3.196.

"L'interesse crescente nei temi Esg, accelerata dalla pandemia, e la regolamentazione continueranno probabilmente a guidare la domanda di fondi sostenibili in Europa", si legge nell'analisi che indica la previsione che il 2021 sia l'anno in cui i fattori Esg diventano "mainstream", la corrente principale.

Nel 2020, gli afflussi di capitali netti nei fondi sostenibili aperti e negli Etf disponibili per gli investitori europei hanno raggiunto 233 miliardi di euro, doppiando il risultato del 2019. Nel solo quarto trimestre, quasi 100 miliardi di nuovi capitali sono andati ai fondi sostenibili, pari al 45% degli afflussi complessivi nei fondi europei.

(ANSA).