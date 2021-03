Pmi Manifattura Italia a 56,9 a febbraio,top da gennaio 2018

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'indice Pmi manifatturiero, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese in Italia, a febbraio sale a 56,9 da 55,1 punti di gennaio, ai massimi da gennaio 2018. Le attese erano per un rialzo a 56,8. L'indicatore, rilevato da Ihs Markit, segnala crescita per l'ottavo mese di fila, posizionandosi sopra quota 50 che rappresenta la soglia di demarcazione tra espansione e contrazione del ciclo. (ANSA).