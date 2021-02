Borsa: Milano (-0,4%) riduce calo iniziale, male Saipem

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - La Borsa di Milano (-0,4%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari maglia nera per Saipem (-2%) mentre corre Fincantieri (+3%), dopo i conti 2020 ed una commessa per la Marina Militare da 1,35 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,79%.

Andamento negativo per la banche Unicredit (-1,9%), Mps (-0,8%), Intesa (-0,9%), Banco Bpm (-0,8%) e Bper (-0,7%). Male anche Leonardo (-0,8%), in attesa del comunicato sulla quotazione di Drs a Wall Street. Andamento negativo per Eni (-1,2%) e Atlantia (-1%).

Seduta all'insegna dell'ottimismo per Ferrari (+1%), Enel (+0,8%), Terna (+0,8%) e Banca Generali (+0,2%). (ANSA).