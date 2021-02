Strategie per la ripartenza dell’economia vicentina

Dopo il successo ottenuto lo scorso 19 febbraio dall’edizione veronese - con un risultato di oltre 83 mila views su 5 canali web e un reach sui social di quasi 350mila persone raggiunte – per il terzo anno consecutivo torna anche nella provincia vicentina il nuovo appuntamento con TOP500 Vicenza. Per far fronte all’attuale emergenza sanitaria, l’evento, organizzato da PwC Italia e Gruppo Editoriale Athesis con Il Giornale di Vicenza, si presenterà in una versione all digital venerdì 26 febbraio, dalle ore 17 alle 19, in streaming anche su www.ansa.it.

Vincere nel new normal – Priorità e azioni per il rilancio dell’industria e dell’economia vicentina. Come da tradizione, TOP500 Vicenza 2021 vedrà al centro dei lavori la presentazione dell’omonima ricerca dedicata al bilancio annuale delle aziende leader locali, condotta da PwC Italia in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, per fare luce sullo stato di salute e sulle sfide alle quali è chiamata a rispondere l’economia vicentina. Imprenditori e aziende locali, inoltre, saranno chiamati a confrontarsi sui progetti di investimento, i percorsi di trasformazione digitale e upskilling utili per il rilancio del territorio.