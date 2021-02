Borsa: Asia in positivo, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Chiusura in rialzo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo in evidenza (+1,67%). Lo slancio arriva in scia a Wall Street con la aspettative sulla diffusione capillare di vaccini per il Covid e la prospettiva di un prolungato allentamento monetario da parte della Fed. Tra le altre Piazze Hong Kong sale dell'1,5%, Seul del 3,5%. Più caute Shanghai (+0,6%) e Sydney (+0,8%). Negativa Shenzhen (-0,5%).

Attesa in rialzo anche l'Europa e positivi i future sugli Stati Uniti. In agenda i dati Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese di febbraio. La Bce pubblica invece il Research Bulletin. Dalla Germania poi il rapporto della Gfk sul clima tra i consumatori.

A livello di eurozona la fiducia dei consumatori. Dagli Usa in calendario il Pil, le nuove richieste sui sussidi e la diffusione dei dati sugli ordini durevoli relativi a gennaio.

(ANSA).