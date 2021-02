Industria: Istat, nel 2020 fatturato -11,5%

A causa dell'emergenza sanitaria, il fatturato dell'industria nel 2020 registra un calo dell'11,5% rispetto al 2019 segnando il peggior risultato dal 2009. Lo rileva l'Istat. A dicembre il fatturato aumenta dell'1% su novembre e cala dello 0,5% su dicembre 2019 (dato corretto per gli effetti di calendario). Gli ordinativi a dicembre salgono dell'1,7% su novembre. A fronte di un calo complessivo a dicembre del fatturato dello 0,5% su dicembre 2019 si è registrata una crescita del fatturato dei mezzi di trasporto del 38,9% e un calo per quello dell'industria dell'abbigliamento del 19,4%. Si è avuto un calo del fatturato per l'industria dei Coke e prodotti petroliferi raffinati del 30,7%.