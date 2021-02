Borsa: Milano poco mossa (+0,2%), corrono Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Piazza Affari resta sui livelli dell'apertura con il Ftse Mib che segna un +0,20% a 23.223 punti mentre oggi il premier, Mario Draghi è alla Camera per la fiducia dopo averla incassata al Senato. In fondo al listino Campari (-1,33%) in attesa dei conti. Cedenti poi Enel (-0,23%), Terna (-0,36%), Snam (-0,23%), Generali (-0,54%).

Ben comprata invece Saipem (+2,8%) con il petrolio in rialzo e in scia all'accordo con Danieli, e Leonardo che è debole a -0,42%, per proporsi assieme in progetti di riconversione sostenibile di impianti primari energy intensive nel settore siderurgico, sia in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, sia all'estero. Fuori dal paniere principale acquisti poi su Mediaset (+1,7%), Tenaris (+2%), St (+1,34%). Il Creval guadagna l'1,33% a 12 euro mentre il fondo Petrus ha indicato che non aderirà all'opa dell'Agricole. (ANSA).