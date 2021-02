Roncadin: boom pizze surgelate con Covid, fatturato +16%

(ANSA) - MEDUNO, 17 FEB - La pandemia aumenta il consumo di pizze surgelate, così Roncadin, azienda tra leader nazionale del settore, ha fatto registrare nel 2020 circa 140 milioni di fatturato (+16,6%) vale a dire 100 milioni di pezzi prodotti, 18 milioni in più rispetto al 2019. La Roncadin, di Meduno (Pordenone), è tra i leader nazionali del settore, occupa oltre 700 dipendenti ed esporta il 70% della sua produzione.

Per l'amministratore delegato, Dario Roncadin, il risultato è "determinato dal forte aumento dei pasti consumati a casa per via dell'emergenza Covid e del conseguente aumento della spesa alimentare". Un fenomeno riscontrato "sia per l'estero sia per l'Italia, dove già da anni il consumo di pizza surgelata viveva un trend positivo". Ovviamente si tratta di un fenomeno contingente: "Una volta che la pandemia abbasserà la sua pressione, la Grande Distribuzione competerà nuovamente con la ristorazione e altri canali, quindi è necessario essere pronti con prodotti innovativi", indica Roncadin. (ANSA).