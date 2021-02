(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il prezzo dell'oro è stabile in Asia.

Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.823,25 dollari l'oncia (-0,1%), dopo la flessione dello 0,6% della scorsa settimana. In rialzo argento e palladio. In forte crescita il platino, salito a 1.274,02 dollari l'oncia (+1,4%), il livello più alto dal 2015. (ANSA).