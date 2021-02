Borsa: Milano apre in rialzo, +0,94%, spread giù a 89,6

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,94% a 23.630 punti. In calo a 89,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento in rialzo allo 0,502%, nella prima seduta di Borsa dopo il giuramento del governo guidato dall'ex-presidente della Bce Mario Draghi. (ANSA).