Borsa: Europa consolida rialzo, corre greggio, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Consolidano il rialzo le principali borse europee con il balzo del greggio ai massimi degli ultimi 13 mesi e sopra ai livelli di prima della pandemia da Covid 19.

In crescita il Pil del Giappone, la produzione industriale e la bilancia commerciale dell'Ue, mentre è in corso la riunione dell'Eurogruppo in modalità distanziata, con il debutto del ministro dell'Economia Daniele Franco. La migliore è Londra (+1,8%), seguita da Madrid e Parigi (+1,35% entrambe), Milano (+0,8%) e Francoforte (+0,3%). Chiusa Wall Street per festività.

Arriva a 60,6 dollari al barile il greggio Wti e a 63,3 il Brent, mentre lo spread tra Btp e Bund supera quota 90 punti base, con il rendimento in crescita allo 0,515% (+3,9 punti).

In luce Shell (+3,65%), Total (+3,5%), Bp (+2,8%), Eni (+2,5%), Saras (+5,5%), Saipem (+4%) e Tenaris (+7,5%). Rally di Vivendi (+19,27% a Parigi), che sta valutando l'Ipo di Umg.

Attesa per la trimestrale di Barclays (+5%), in arrivo giovedì, mentre Ing (+5,7%), ha presentato i propri conti venerdì scorso.

In luce Lloyds (+4,5%), Santander (+3,7%) e Bbva (+3%). Più caute in Piazza Affari Intesa (+1,65%), Unicredit e Bper (+1,15% entrambe) e Banco Bpm (+0,9%). Debole invece Mps (-0,25%).

