Dombrovskis, Recovery porti a vera trasformazione

"L'appoggio del Parlamento europeo all'accordo" sul Recovery Fund "oggi è importante. Gli Stati membri dovranno anche ratificare il più velocemente possibile la decisione sulle Risorse proprie in modo che la Commissione Ue possa iniziare con le operazioni di finanziamento". Così il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, alla plenaria del Parlamento europeo, dove oggi, con l'approvazione del Recovery e Resilience Facility si compie l'ultimo passaggio della procedura legislativa a livello europeo.

Affinché il "rilancio economico sia resiliente e duraturo, - ha aggiunto - occorre trovare il giusto equilibrio tra riforme e investimenti. Gli Stati dovranno includere misure verdi e digitali per raggiungere gli obiettivi. Non vogliamo un patchwork di misure con poco impatto, ma misure che portino ad una trasformazione".

"La Commissione europea è in costante contatto con gli Stati membri per discutere dei preparativi dei piani, attualmente ci sono stati grossi progressi ed abbiamo una visione abbastanza chiara su quanto 18 Stati membri su 27 vorranno includere nei loro piani per la ripresa. Ma certo - ha concluso Dombrovskis - resta molto lavoro da fare".