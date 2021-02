Cementir: record storico ricavi 2020, risultato operativo +3,6%

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Nel 2020, nonostante la grave pandemia", il gruppo Cementir Holding "ha mostrato una notevole resilienza, con un aumento dei volumi venduti di cemento del 12,9%, e ricavi cha hanno toccato il massimo storico. Il margine operativo lordo su base ricorrente è aumentato del 2,2%, il risultato operativo del 3,6% e la generazione di cassa nell'anno ha raggiunto i 118,8 milioni di euro". Il presidente e a.d., Francesco Caltagirone Jr, riassume così i dati preconsuntivi consolidati 2020 approvati oggi. I ricavi segnano il "record storico di 1.224,8 milioni di euro, in crescita del 1,1% rispetto al 2019", comunica l'azienda. Il risultato operativo è "in aumento del 3,6% a 157,2 milioni di euro".

Il cda, oggi, ha anche "esaminato e approvato l'aggiornamento del piano industriale del gruppo per il triennio 2021-2023 e del budget 2021". I nuovi obiettivi di piano al 2023 vedono i ricavi a circa 1,47 miliardi di euro, il margine operativo lordo a circa 340 milioni, una posizione finanziaria di cassa netta di circa 250 milioni.

"In continuità con il precedente, il nuovo piano - evidenzia la società del gruppo Caltagirone - conferma e rafforza la strategia di crescita sostenibile fondata su investimenti mirati a ridurre l'impatto ambientale, sull'innovazione di prodotto, sulla digitalizzazione dei processi industriali e su un ulteriore miglioramento della redditività e dell'efficienza operativa". (ANSA).