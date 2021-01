Lotteria scontrini: Confesercenti,un negozio su 3 non pronto

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Con troppe incertezze sulle norme e un negozio su tre che non è ancora pronta a partecipare alla lotteria degli scontrini "è proprio necessario partire?". Lo domanda Confesercenti in una nota dove chiede una nuova proroga.

"Da quanto apprendiamo, il provvedimento non è stato ancora finalizzato, nonostante si sia a tre giorni dal via", si legge nel testo che segnala come molte attività hanno rimandato l'adeguamento, il cui termine è già stato prorogato a marzo. "Si rischia di dare un'ulteriore spinta al declino dei piccoli negozi, creando un nuovo grave squilibrio concorrenziale: ad essere pronti a partecipare, adesso, sono soprattutto le catene e la grande distribuzione", continua Confesercenti. L'associazione giudica poi "intollerabile che ad ora non ci siano ancora tutti i provvedimenti necessari". "Così si crea solo confusione, tra le imprese si moltiplicano notizie di procedure non supportate da alcuna norma, fake news", scrive l'associazione aggiungendo che le aziende "hanno bisogno di programmare, e invece vengono tenute in uno stato di incertezza continua su tutti i fronti", dalle zone rosse ai ristori.

"Bisogna cambiare metodo - conclude la nota - così si alimenta un clima di sfiducia e preoccupazione". (ANSA).