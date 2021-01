Generali: sì dal Cda a nuova struttura organizzativa

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Via libera dal Cda di Generali alla nuova struttura organizzativa. Da quanto si apprende la proposta del ceo Philippe Donnet, che ha l'obiettivo di accelerare la strategia del gruppo, è stata approvata all'unanimità.

Cessa la funzione di general manager con l'uscita di Frederic de Courtois. Le funzioni del chief investing officer Tim Ryan, vengono ripartite fra Sandro Panizza, che diventa chief insurance and investment officer, e Carlo Trabattoni, che è promosso ceo asset and wealth management. (ANSA).