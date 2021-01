Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano all'avvio della stagione delle trimestrali, questa settimana. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus in attesa delle indicazioni che arriveranno dal forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.

Avanza Tokyo che chiude la prima seduta della settimana con un rialzo dello 0,67%. Sul fronte valutario lo yen tratta a 103,80 sul dollaro, e sull'euro a 126,30. A contrattazioni ancora in corso sono in positivo anche Hong Kong (+2%), Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,1%) e Seul (+2,2%).

Sul versante macroeconomico in attivo la fiducia delle imprese tedesche. Previsto anche l'indice Chicago Fed (attività nazionale) e quello di Dallas Fed (manifatturiero). (ANSA).