Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,59%)

(ANSA) - TOKYO, 22 GEN - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in negativo, influenzata dall'andamento misto degli indici azionari Usa e con l'attenzione degli investitori puntata sui fornitori della Apple negli scambi in Asia in attesa della trimestrale della prossima settimana. In apertura il Nikkei arretra dello 0,59% a quota 28.586,31, con una perdita di 170 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato a 103,50 sul dollaro, mentre si rivaluta sull'euro a 125,90. (ANSA).