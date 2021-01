Borsa: Milano sottotono (-0,1%),brilla Stellantis al debutto

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Seduta sottotono per Piazza Affari così come per le altre Borse europee. Il Ftse Mib segna un marginale -0,1% a 22.357 punti. Ad incidere sui listini in generale è la preoccupazioni sui ritardi per la consegna dei vaccini. Sull'Italia c'è poi un focus sulla crisi con Governo con il premier, Giuseppe Conte che oggi è chiamato a riferire alla Camera e domani al Senato. Sotto la lente Stellantis che all'esordio guadagna il 4,7% a 13,17 euro. Segue Exor (+2%).

Bene poi Moncler (+1,31%). Fuori dal paniere principale in evidenza Mps (+1,4%) chiamata al confronto con Bce e Ue sul piano strategico. Poco mossa Unicredit (-0,35%) impegnata nella partita per il nuovo Ceo. Vendite su Enel (-2,82%), Snam (-2,54%), Tim (-1,47%) e Cattolica (-1,09%), quest'ultima dopo il cda che ha esaminato il rilievi Ivass. (ANSA).