Borsa: Europa cauta, a Milano brilla Stellantis

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Borse europee senza grande smalto.

A pesare sono le incertezze sulle consegne dei vaccini. Resta poi sotto la lente la Brexit così come le crisi di governo in Olanda e in Italia ma l'attenzione dei mercati è rivolta anche alla successione della Merkel. Sguardo poi agli Stati Uniti (Wall Street è chiusa per il Martin Luther King Day) nell'attesa mercoledì dell'insediamento del nuovo presidente, Joe Biden. Tra gli appuntamenti in agenda l'Eurogruppo L'indice paneuropeo Stoxx 600 si muove sottotono con vendite in particolare sull'energia e le utilities. Tra le singole Piazze, Francoforte cede lo 0,11%, Londra lo 0,15%, Parigi lo 0,36%. Milano è marginale (-0,07%). In evidenza Stellantis all'esordio (+7,43% a 13,5 euro.) Il petrolio è poco mosso con il wti che resta stabilmente sopra i 52 dollari al barile e il greggio sopra i 55. Fronte cambi l'euro resta in lieve calo a 1,2067 dollari. Quanto allo spread tra btp e bund sfiora i 118 punti base. (ANSA).