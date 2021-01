Beltrame, commercio sia il motore della sostenibilità

"Sono veramente orgogliosa di essere stata nominata presidente della task force del B20 per il commercio e gli investimenti".

Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, evidenzia così il ruolo della task force che presiede al B20 Italy: "Negli ultimi decenni, l'integrazione delle filiere globali ha costituito la base per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, sollevando centinaia di milioni di persone dalla povertà", dice.

E avverte: "Tuttavia, negli ultimi anni, i flussi commerciali e gli investimenti hanno subito un rallentamento, a causa delle sfide sistemiche che hanno portato a un indebolimento della governance multilaterale e a un crescente protezionismo.

Queste debolezze sono state esacerbate dalla pandemia di Covid-19, che ha causato un'enorme contrazione sia degli scambi commerciali che degli investimenti. Allo stesso tempo, la sostenibilità è diventata un requisito per la competitività e l'inclusione globale".

La task force Commercio e Investimenti "sottolineerà l'urgenza di ripristinare la governance multilaterale, la necessità di promuovere un clima imprenditoriale più aperto agli investimenti e il ruolo del commercio come motore della sostenibilità. Il nostro impegno è quello di trasmettere raccomandazioni ambiziose ed attuabili per invertire il rallentamento in corso e rimettere in carreggiata la ripresa del commercio globale.

Lavoriamo insieme per creare un futuro più luminoso per tutti".

