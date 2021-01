Borsa: Milano in calo (-0,6%), per Bankitalia slitta ripresa

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Scende ancora l'indice principale a Piazza Affari (-0,6%), in linea con le altre principali Borse europee, mentre Bankitalia parla di ripresa robusta che slitta all'estate e taglia la stima di crescita del 2021 a +3,5%.

Poco fiduciose le banche, con lo spread risalito a 115, in una giornata in cui il responsabile del supervisory board della Bce, Andrea Enria, ha parlato di possibile deterioramento della qualità degli attivi, una volta finiti i sostegni dei governi.

In leggero positivo Fineco (+0,3%), Intesa e Banco Bpm (+0,2%), mentre calano Bper (-0,6%), Unicredit (-0,7%), il giorno dopo il Cda per stringere il cerchio sul nome del nuovo ceo, e Mps (-0,9%).

In fondo al Ftse Mib Prysmian (-4%), insieme ai petroliferi, come Tenaris (-3%), Saipem (-2,3%) e Eni (-1,4%), col greggio in discesa (wti-1,5%) a 52,7 dollari al barile. Male Atlantia (-1,3%), votata dai soci la scissione, giù Fca (-2,4%), nell'ultimo giorno prima di diventare Stellantis sui listini.

Perde Cattolica (-1,4%) dopo i rilievi dell'Ivass. (ANSA).