Borsa: Asia brillante, fiducia in stimoli Usa, Tokyo +1,04%

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Borse in forte rialzo in Asia e Pacifico, ad eccezione di Shanghai (-0,27%), Hong Kong (-0,11%) e Mumbai (-0,13%), entrambe ancora aperte. La campagna di vaccini ormai avviata ovunque e le prospettive di maggiori stimoli all'economia negli Usa con l'imminente insediamento del nuovo presidente Joe Biden hanno spinto i listini orientali portando Tokyo (+1,04%) su nuovi massimi. Meglio ha fatto Taiwan (+1,74%), più caute Seul (+0,71%) e Sidney (+0,11%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. Prosegue la marcia rialzista del greggio, con il Wti (+0,9%) in progresso a 53,7 dollari al barile. Positive le quotazioni dei metalli, in equilibrio l'oro, in lieve calo l'acciaio (-0,3%). Dollaro stabile nei confronti dell'euro a quota 1,22, debole invece a 103,67 yen e a quasi 1,37 sulla sterlina.

Atteso nella mattinata un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. In arrivo la produzione industriale in Italia e nell'Ue, mentre, dagli Usa, sono previste le richieste settimanali di mutui e il tasso d'inflazione. In rialzo sulla piazza di Tokyo i tecnologici Advantest (+5,45%), Tokyo Electron (+5,27%) e Tdk (+4,33%). Segno meno per gli automobilistici Suzuki (-2,11%) e Toyota (-0,58%). (ANSA).