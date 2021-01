Mediaset: Prosieben bene in Borsa, Biscione 'recupera' Covid

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Ancora acquisti su Prosieben, della quale Mediaset è ampiamente primo azionista, in Borsa a Francoforte, dove si muove sui suoi massimi recenti: il titolo del gruppo televisivo tedesco sale del 2% oltre i 14 euro, recuperando il livello del maggio 2019 quando il Biscione acquistò la prima quota del 9,6%, mentre ora si trova di qualche frazione sotto il 25%.

Anche Mediaset si conferma solida in Piazza Affari (+0,8% a 2,14 euro) e ha recuperato la quota precedente allo scivolone generale delle Borse iniziato nel marzo scorso per la diffusione della pandemia Covid. Piatta Vivendi a Parigi, il cui titolo è comunque vicino ai massimi storici oltre i 26 euro e storicamente guarda poco alle vicende italiane.

Secondo gli analisti comunque si apre un mese decisivo per trovare un accordo tra Mediaset e i francesi: dopo le decisioni del Tribunale olandese e spagnolo che hanno rallentato la nascita della holding internazionale del Biscione Mfe e la decisione del Tar del Lazio che ha accolto il pronunciamento della Corte di Giustizia europea favorevole a Vivendi, nelle prossime settimane è attesa una prima decisione del Tribunale di Milano sulla causa miliardaria per danni intentata da Mediaset e Fininvest dopo la mancata vendita di Premium, vicenda dalla quale emerse il braccio di ferro tutt'ora in corso. (ANSA).