Borsa: Europa debole ma corrono i petroliferi col greggio

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Restano deboli i listini europei preoccupati dai lockdown prolungati in molti dei paesi del Vecchio Continente - è di oggi quello con una stretta sui movimenti sino a fine mese in Germania - piuttosto che incoraggiati dal marginale rialzo di Wall Steeet. Il rafforzamento delle quotazioni del greggio, grazie alle indiscrezioni di un compromesso fra Arabia Saudita e Russia sui tagli alla produzione mentre si attende l'esito dell'incontro dell'Opec+ rinviato da ieri a oggi, spinge i titoli petroliferi.

A Milano sono Eni (+3,26%), Saipem (+2,78%) e Tenaris (+2,26%) e brillare sul listino principale dove l'indice Ftse Mib cede lo 0,73%. Fuori dal paniere dei big continua invece a emergere Mps (+5,61%) per le indiscrezioni sul futuro della banca.

Altrove l'unica positiva è Londra (+0,33%) dove si mette in luce British Petroleum (+5,4%), Male invece Parigi (-0,71%) e Francoforte (-0,6%). (ANSA).